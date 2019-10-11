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 Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море

Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
9:19   11 Октября 2019
Весь мир

Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море

Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море

Взрыв прогремел на иранском нефтяном танкере в пятницу, 11 октября. Судно находится в Красном море неподалеку от саудовского порта Джидда. Об этом сообщает агентство ISNA.

Согласно информации СМИ, танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. Из-за взрыва оказались повреждены два нефтяных резервуара. В результате ЧП нефть попала в Красное море.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и изучают место, где находится танкер. Не исключается версия теракта, пишет агентство. Экипаж судна находится в безопасности, никто не пострадал.

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Автор: Виктория Разумовская
#взрыв #нефть #танкер #красное море

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