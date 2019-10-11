Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море

Взрыв прогремел на иранском нефтяном танкере в пятницу, 11 октября. Судно находится в Красном море неподалеку от саудовского порта Джидда. Об этом сообщает агентство ISNA.

Согласно информации СМИ, танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. Из-за взрыва оказались повреждены два нефтяных резервуара. В результате ЧП нефть попала в Красное море.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего и изучают место, где находится танкер. Не исключается версия теракта, пишет агентство. Экипаж судна находится в безопасности, никто не пострадал.