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 Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде
Минобороны Турции сообщило о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Минобороны Турции сообщило о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

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Взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море
9:20   11 Октября 2019
Весь мир

Минобороны Турции сообщило о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Минобороны Турции сообщило о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии погиб первый турецкий военный. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости. 

По его словам, это случилось перед столкновением с боевиками Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов. Он подчеркнул, что число уничтоженных противников достигло 277. 

Ранее турейкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил старт операции «Источник мира», которая направлена против запрещенной в его стране РПК и запрещенной в России террористический группировки «Исламское государство». 

Турецкая авиация в этот же день ударила по Рас аль-Айну и атаковала Тепль-Абъярд. Позже появились данные о начале наземной операции. 10 октября боевые действия продолжились. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#турция #минобороны #гибель #военные учения

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