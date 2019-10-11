Минобороны Турции сообщило о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии погиб первый турецкий военный. Об этом 11 октября сообщает РИА Новости.

По его словам, это случилось перед столкновением с боевиками Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов. Он подчеркнул, что число уничтоженных противников достигло 277.

Ранее турейкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил старт операции «Источник мира», которая направлена против запрещенной в его стране РПК и запрещенной в России террористический группировки «Исламское государство».

Турецкая авиация в этот же день ударила по Рас аль-Айну и атаковала Тепль-Абъярд. Позже появились данные о начале наземной операции. 10 октября боевые действия продолжились.