Недорогое пиво в России оказалось некачественным

Производители пивных напитков маскируют под них слабоалкогольные коктейли. Такой вывод сделали в Роскачестве после проведенных исследований, сообщает ведомство 11 октября.

Роскачество отмечает, что в нашей стране из-за отсутствия четких идентификационных признаков пивных напитков существует проблема введения потребителя в заблуждение.

«Работа по данной категории продукции будет продолжена», — сообщает организация.

Отмечается, что в рамках первого этапа исследования ведомство проверило продукты семи торговых марок из недорого сегмента. Пивные напитки проверяли по 27 показателям безопасности и качества. Все исследуемые товары оказались некачественными. В одной из марок были найдены нарушения по пенообразованию и пеностойкости. Другая марка не прошла тест по массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.

Кроме этого, впервые в исследовании Роскачества выяснилось, ни один из продуктов не соответствовал ГОСТу — они не обладали вкусом «сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом».