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9:00   11 Октября 2019
Россия

Недорогое пиво в России оказалось некачественным

Недорогое пиво в России оказалось некачественным

Производители пивных напитков маскируют под них слабоалкогольные коктейли. Такой вывод сделали в Роскачестве после проведенных исследований, сообщает ведомство 11 октября. 

Роскачество отмечает, что в нашей стране из-за отсутствия четких идентификационных признаков пивных напитков существует проблема введения потребителя в заблуждение. 

«Работа по данной категории продукции будет продолжена», — сообщает организация.

Отмечается, что в рамках первого этапа исследования ведомство проверило продукты семи торговых марок из недорого сегмента. Пивные напитки проверяли по 27 показателям безопасности и качества. Все исследуемые товары оказались некачественными. В одной из марок были найдены нарушения по пенообразованию и пеностойкости. Другая марка не прошла тест по массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей.

Кроме этого, впервые в исследовании Роскачества выяснилось, ни один из продуктов не соответствовал ГОСТу — они не обладали вкусом «сброженного солодового напитка с хмелевыми горечью и ароматом». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #исследование #роскачество

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