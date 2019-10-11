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8:27   11 Октября 2019
Россия

Роспотребнадзор создаст приложение о питании для россиян

Роспотребнадзор создаст приложение о питании для россиян

Роспотребнадзор создаст мобильное приложение, которое сможет составлять правильный рацион, подсчитать калории и сообщить подробную информацию о качестве продуктов. Об этом 11 октября, говорится на сайте ведомства.

Глава ведомства Анна Попова в пятницу анонсировала создание отдельного информационного ресурса на базе действующего сайта Роспотребнадзора, который будет содержать данные о качественной или некачественной еде. 

«Так же, будет создано специальное мобильное приложение, чтобы любой человек мог сориентироваться в магазине и выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и просчитать калории», — заявила Попова. 

Она подчеркнула, что благодаря образовательным программам максимально широкие слои населения будут охвачены обучением и консультированием по вопросам питания. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роспотребнадзор #общество #приложение #питание

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