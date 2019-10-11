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8:03   11 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

Четыре человека погибли в результате дорожной аварии в Карагандинской области Казахстана, сообщает региональный главк МВД страны.

Согласно данным полиции, дорожная авария произошла на трассе Караганда - Темиртау в четверг.

Установлено, что 30-летний водитель автомобиля BMW 528i, следуя в сторону регионального центра, не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся в кювет.

В результате дорожной аварии 21-летняя пассажирка немецкого автомобиля скончалась от полученных травм на месте Водитель и еще двое пассажиров скончались позже в центральной больнице Темиртау. Ранения получил 21-летний пассажир, который получил различные травмы.

Ранее сообщалось, что жертвами ДТП в Калужской области стали пять человек. На 202-м километре автодороги М-3 в Бабынинском районе микроавтобус Mercedes Sprinter при развороте столкнулся с фурой и съехал в кювет.

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Автор: Олег Королев
#дтп #казахстан

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