МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

МВД и ФСБ перекрыли канал нелегального вывода денег из России в другие страны. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленики предоставляли поддельные платежные поручения в банки и, пользуясь реквизитами своих фиктивных фирм, переводили деньги на счета нерезидентов РФ под видом выполнения обязательств внешнеторговых контрактов.

Предварительно установлено, что общая сумма средств, выведенных таким образом за рубеж с 2015 по 2018 годы, превысила один миллиард рублей.

Задержана предполагаемый организатор схемы. 34-летней женщине предъявлено обвинение, она отпущена под подписку о невыезде.

В связи с расследованием в Москве и Московской области, а также в Петербурге были проведены более двадцати обысков и изъято более двухсот печатей и штампов фиктивных организаций, около ста электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры для изготовления поддельных документов, а также деньги в размере более 23 миллионов рублей.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.