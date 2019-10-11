Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

 Российских водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм

Российских водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм
Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

 Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде
Идущий на Токио тайфун «Хагибис» сравним со смертоносным тайфуном 1958 года

Идущий на Токио тайфун «Хагибис» сравним со смертоносным тайфуном 1958 года

 Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа

Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа
МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

 Российских водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм

Российских водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм
Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

Четыре человека погибли в результате ДТП на севере Казхастана

 Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде
Идущий на Токио тайфун «Хагибис» сравним со смертоносным тайфуном 1958 года

Идущий на Токио тайфун «Хагибис» сравним со смертоносным тайфуном 1958 года

 Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа

Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа
7:33   11 Октября 2019
Россия

МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

МВД и ФСБ задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

МВД и ФСБ перекрыли канал нелегального вывода денег из России в другие страны. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленики предоставляли поддельные платежные поручения в банки и, пользуясь реквизитами своих фиктивных фирм, переводили деньги на счета нерезидентов РФ под видом выполнения обязательств внешнеторговых контрактов.

Предварительно установлено, что общая сумма средств, выведенных таким образом за рубеж с 2015 по 2018 годы, превысила один миллиард рублей.

Задержана предполагаемый организатор схемы. 34-летней женщине предъявлено обвинение, она отпущена под подписку о невыезде.

В связи с расследованием в Москве и Московской области, а также в Петербурге были проведены более двадцати обысков и изъято более двухсот печатей и штампов фиктивных организаций, около ста электронных ключей от системы «Банк-Клиент», компьютеры для изготовления поддельных документов, а также деньги в размере более 23 миллионов рублей.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#фсб #мвд #отмывание денег

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...