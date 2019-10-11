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Идущий на Токио тайфун «Хагибис» сравним со смертоносным тайфуном 1958 года

Идущий на Токио тайфун «Хагибис» сравним со смертоносным тайфуном 1958 года

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7:17   11 Октября 2019
Весь мир

Идущий на Токио тайфун «Хагибис» сравним со смертоносным тайфуном 1958 года

Идущий на Токио тайфун «Хагибис» сравним со смертоносным тайфуном 1958 года

Японский премьер Синдзо Абэ предписал правительству принять меры для обеспечения безопасности жителей Японии в связи с приближением мощного тайфуна «Хагибис».

Премьер заявил, что правительству необходимо распространять оперативные и понятные сведения, а также принимать совместные с региональными администрациями меры предупреждающего характера. Он заявил, что правительству страны нужно сделать все, чтобы обеспечить безопасности и спокойствие населения.

Тайфун «Хагибис» приближается к Японии с юго-восточного направления и на выходных может обрушится на побережье архипелага, затронув столицу. Аиакомпании объявили об отмене более 800 рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения в субботу. Также перекрываются участки дорог у побережья.

Метеорологи прогнозируют, что «Хагибис» по мощности и разрушительности может быть сравним с тайфуном «Ида» («Каногава»), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.

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Автор: Олег Королев
#япония #ураган

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