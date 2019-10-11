Идущий на Токио тайфун «Хагибис» сравним со смертоносным тайфуном 1958 года

Японский премьер Синдзо Абэ предписал правительству принять меры для обеспечения безопасности жителей Японии в связи с приближением мощного тайфуна «Хагибис».

Премьер заявил, что правительству необходимо распространять оперативные и понятные сведения, а также принимать совместные с региональными администрациями меры предупреждающего характера. Он заявил, что правительству страны нужно сделать все, чтобы обеспечить безопасности и спокойствие населения.

Тайфун «Хагибис» приближается к Японии с юго-восточного направления и на выходных может обрушится на побережье архипелага, затронув столицу. Аиакомпании объявили об отмене более 800 рейсов, железнодорожные компании сообщают об остановке движения в субботу. Также перекрываются участки дорог у побережья.

Метеорологи прогнозируют, что «Хагибис» по мощности и разрушительности может быть сравним с тайфуном «Ида» («Каногава»), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.