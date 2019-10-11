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6:43   11 Октября 2019
Россия

Российских водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм

Российских водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм

Обязательный тест на хронический алкоголизм будет введен в медкомиссию для получения водительских прав, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав РФ.

Приказ о введении теста на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), указывающего на алкоголизм, уже приняли в министерстве. Сейчас он находится на регистрации в министерстве юстиции.

Документ подготовлен в целях совершенствования медицинская обеспечения безопасности дорожного движения в части диагностики употребления психоактивных веществ. При обнаружении алкомаркера CDT гражданина отправят в наркодиспансер.

Нововведение коснется также тех, кто хочет вернуть права по окончанию срока их лишения.

Также кандидатам в водители предложат пройти проверку на употребление ряда психоактивных веществ. На данный момент приказ министерства здравоохранения согласовывается МВД.

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Автор: Олег Королев
#водительские права #алкоголизм

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