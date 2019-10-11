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Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа

Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа

 Журналист получил ранение в голову при выходе из штаба протестующих в Эквадоре

Журналист получил ранение в голову при выходе из штаба протестующих в Эквадоре
6:12   11 Октября 2019
Весь мир

Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа

Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа

Американский посол при ЕС Гордон Сондланд выступит в Конгрессе США на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, несмотря на запрет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в конгрессе.

По данным портала, конгрессмены-республиканцы добились выступления Сондланда, заявляя, что оно поможет защитить Трампа. Предполагается, что Сондлант выступит 16 октября за закрытыми дверями, как и прошлые свидетели.

Сондланда вызвали в Конгресс США после того, как экс-спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер назвал его посредником при якобы имевших место попытках адвоката Трампа Руди Джулиани заставить Украину провести расследование деятельности Джо Байдена.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что не хочет, чтобы ондланд давал показания на  «скомпрометированном судилище». Белый дом официально отказался сотрудничать с расследованием.

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Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент

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