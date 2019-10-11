Посол США при ЕС выступит на слушаниях по импичменту Трампа

Американский посол при ЕС Гордон Сондланд выступит в Конгрессе США на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа, несмотря на запрет. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в конгрессе.

По данным портала, конгрессмены-республиканцы добились выступления Сондланда, заявляя, что оно поможет защитить Трампа. Предполагается, что Сондлант выступит 16 октября за закрытыми дверями, как и прошлые свидетели.

Сондланда вызвали в Конгресс США после того, как экс-спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер назвал его посредником при якобы имевших место попытках адвоката Трампа Руди Джулиани заставить Украину провести расследование деятельности Джо Байдена.

На своей странице в Twitter Трамп написал, что не хочет, чтобы ондланд давал показания на «скомпрометированном судилище». Белый дом официально отказался сотрудничать с расследованием.