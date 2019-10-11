Журналист получил ранение в голову при выходе из штаба протестующих в Эквадоре

Эквадорский телеведущий Фредди Паредес получил тяжелую травму головы при нападении одного из протестующих на севере Кито. Об этом сообщает издание Universo, приводя видеозапись инцидента.

Ранее эквадорские СМИ сообщили, что представители индейского движения удерживают в заложниках в Доме культуры в Кито восемь полицейских и два десятка журналистов. Спустя десять часов они освободили стражей порядка. Лидер Конфедерация индейских национальностей Эквадора Хаиме Варгас потребовал от властей передачи тел трех их погибших товарищей, а также прекратили преследования.

Агентство отмечает, что несмотря на слова активистов, что журналисты находятся в здании по собственной воле, на съемочную группу телеканала Teleamazonas было совершено нападение, когда они захотели уйти. Пострадавшему Паредесу оказали первичную помощь на месте происшествия и доставили в больницу.

В Эквадоре с октября начались массовые протесты граждан, выступающих против экономических реформ правительства.