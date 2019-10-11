Трамп пригласил 90-летнего эмира Кувейта посетить Белый дом в следующем году

Американский президент Дональд Трамп во время телефонного разговора пригласил кувейтского эмира Сабаха Аль Ахмеда Аль Джабера Ас Сабаха посетить Вашингтон. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что Трамп согласился принять эмира в администрации США во время его визита в следующем году. Также президент США был рад услышать, что 90-летний эмир чувствует себя лучше.

Эмир планировал посетить Вашингтон ранее в этом году, но был вынужден перенести визит по медицинским соображениям. Вместо этого, он прошел обследование в одной из американских больниц.

Ранее преподаватель американского университета в Кувейте и доктор политических наук Джордж Айрани заявил, что Кувейт играет неофициальную роль посредника между Ираном и США их их союзниками. Он также предположил, что прямое столкновение между Вашингтоном и Тегераном маловероятно.