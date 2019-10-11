Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Более тридцати миллионов россиян поставили прививки от гриппа с начале осени, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Пресс-служба ведомства отмечает, что были привиты более 30 миллионов человек, что составляет 20,7 процента от численности населения страны.

Роспотребнадзор с начала осени проводит еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. На текущий момент в стране, по данным ведомства, отмечается низкая интенсивность эпидемического процесса гриппа.

При этом сообщается, что незначительное превышение недельного эпидемического порога заболеваемости за прошедшие две недели были зарегистрированы только в республике Башкортостан и городе Смоленске.

Ранее сообщалось, что более 40% жителей Вологодской области (свыше 265 тысяч человек) сделали прививки от гриппа, из них 71,5 тысяч - дети.