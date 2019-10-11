Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию вокруг Сирии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли обсудил ситуацию в Сирии с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером.

Пресс-служба Милли сообщила, что беседа прошла в среду. Подчеркивается, что речь шла о ситуации в области безопасности на территории Сирии.

Данный разговор Мюллера и Гюлера уже второй с начала месяца, с момента вступления американского генерала на пост председателя.

Турция начала в среду военную операции в Сирии, что вызвало критику в США. Белый дом признал, что США вывели свои силы из зоны операции. В Вашингтоне отмечают, что не одобряют действия Анкары. На данный момент в сенате и палате представителей США появились законопроекты, подразумевающие антитурецкие санкции.

Ранее представитель Госдепа заявил, что Турция еще не «перешла черты» для введения санкций США по Сирии.