Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

 Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет
Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

 Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией
Трамп пригласил 90-летнего эмира Кувейта посетить Белый дом в следующем году

Трамп пригласил 90-летнего эмира Кувейта посетить Белый дом в следующем году

 Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию вокруг Сирии

Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию вокруг Сирии
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

 Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет
Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

 Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией
Трамп пригласил 90-летнего эмира Кувейта посетить Белый дом в следующем году

Трамп пригласил 90-летнего эмира Кувейта посетить Белый дом в следующем году

 Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию вокруг Сирии

Главы генштабов Турции и США обсудили ситуацию вокруг Сирии
3:37   11 Октября 2019
Весь мир

НАСА продолжит сотрудничество с Роскосмосом для доступа астронавтов на МКС

НАСА продолжит сотрудничество с Роскосмосом для доступа астронавтов на МКС

США в случае задержки собственной пилотируемой программы готовы к продолжению сотрудничества с Россией, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

По итогам визита в компанию SpaceX он заявил, что нельзя допускать ситуации, когда на МКС не будет американских астронавтов. Он отметил, что НАСА продолжит работать с Роскосмосом, чтобы обеспечить наличие американских астронавтов до начала собственных полетов.

Глава НАСА отметил, что если все пойдет по плану, то США не понадобятся дополнительные места на российских «Союзах». При этом он отметил, что «обычно дела идут не по плану».

По его словам, партнерство НАСА и Роскосмоса является «важным и хорошим». Брайденстайн заявил, что в ситуации, когда есть «земные проблемы, о которых всем известно», им удается удерживать сотрудничество в космосе от геополитических разногласий.

При этом руководитель НАСА подчеркнул, что американское космическое агентство хочет партнерства, а не «каждый раз платить 85 миллионов долларов за американского астронавта на Союзе ».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#наса #союз #мкс #брайденстайн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...