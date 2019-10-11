НАСА продолжит сотрудничество с Роскосмосом для доступа астронавтов на МКС

США в случае задержки собственной пилотируемой программы готовы к продолжению сотрудничества с Россией, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн.

По итогам визита в компанию SpaceX он заявил, что нельзя допускать ситуации, когда на МКС не будет американских астронавтов. Он отметил, что НАСА продолжит работать с Роскосмосом, чтобы обеспечить наличие американских астронавтов до начала собственных полетов.

Глава НАСА отметил, что если все пойдет по плану, то США не понадобятся дополнительные места на российских «Союзах». При этом он отметил, что «обычно дела идут не по плану».

По его словам, партнерство НАСА и Роскосмоса является «важным и хорошим». Брайденстайн заявил, что в ситуации, когда есть «земные проблемы, о которых всем известно», им удается удерживать сотрудничество в космосе от геополитических разногласий.

При этом руководитель НАСА подчеркнул, что американское космическое агентство хочет партнерства, а не «каждый раз платить 85 миллионов долларов за американского астронавта на „Союзе “».