Посольство РФ не получало просьбы о встречах депутатов в аэропортах США

Посольство РФ в США не получало просьб руководства Госдумы о том, чтобы дипломаты встречали российских депутатов в американских аэропортах. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

После допроса депутата Госдумы РФ Инги Юмашевой сотрудниками ФБР в американском аэропорту глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выступил за то, чтобы депутатов, посещающих США с официальным визитом, встречали сотрудники посольства РФ.

Антонов сообщил, что от руководства Госдумы не поступало каких-либо официальных обращений по данному вопросу. По его словам, в посольстве исходят из того, что если такой запрос будет, то он поступит в первую очередь в МИД РФ.

Глава диппредставительства подчеркнул, что для посольства защита интересов и прав российских граждан, независимо от их статуса и должности, на территории США является неизменным приоритетом.

Также он напомнил, что в обязанности посольства входит обеспечение деятельности, включая встречу и проводы, российских официальных делегации. По его словам, дипведомство относится к этим обязанностям «с особой щепетильностью и ответственностью».

Антонов отметил, что российские дипломаты дали оценку ситуации, сложившейся вокруг прилета депутата Юмашевой, назвав их шаги «недружественными и неприемлемыми».