Пушков отметил ошибочность сравнения Зеленского Донбасса с Приднестровьем

Украинский президент Владимир Зеленский ошибся, сравнивая ситуацию в Донбассе и Приднестровье. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

На своей странице в Twitter член Совфеда написал о том, что наблюдает сходство между Приднестровьем и Донбассом. Пушков отметил, что его он не наблюдает, поскольку в Приднестровье никто не гибнет уже 27 лет - нет боевиков, никого не обстреливают, люди могут свободно ездить в Молдавию. «Мечта для растерзанного Донбасса», - подчеркнул он.

Также он предложил Зеленскому лично посетить Приднестровье и убедиться в происходящем там. Пушков отметил, что там не нужно ходить в каске и бронежелете, в отличие от Донбасса.

Сенатор заявил, что положение Приднестровья для Донбасса стало бы огромным прогрессом.

Накануне Зеленский выразил надежду на то, что конфликт в Донбассе не будет замороженным. По его словам, ему бы не хотелось, тчобы в стране «было Приднестровье или Абхазия.