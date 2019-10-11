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Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

 Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области
Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

 Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

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1:59   11 Октября 2019
Весь мир

Госдеп прокомментировали планы Турции по операции в Сирии

Госдеп прокомментировали планы Турции по операции в Сирии

Анкара не сообщала Вашингтону о намерении расширять военную операцию в Сирии, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Представитель внешнеполитического ведомства США заявил, что Турция предоставила американской стороне только общую информацию об операции и какие их военные цели, которые Вашингтон не одобряет. Подчеривается, что нет каких-либо свидетельств о том, что Анкара планирует дальнейшую эскалацию помимо того, о чем сообщали турецкие власти.

Также представитель Госдепа заявил, что Турция объявила о намерении США продвинуться на тридцать километров вглубь Сирии.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии девятого октября. Турецкие военные нанесли удары по 181 цели курдских формирований  По данным СМИ, есть жертвы среди мирных жителей.

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Автор: Олег Королев
#сша #турция

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