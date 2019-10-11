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 Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии

Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии
Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

 Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области
Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

 Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией
Госдеп прокомментировали планы Турции по операции в Сирии

Госдеп прокомментировали планы Турции по операции в Сирии

 Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии

Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии
1:25   11 Октября 2019
Весь мир

Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии

Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что США станут посредником в достижении договоренностей между Турцией и сирийскими курдами.

На своей странице в Twitter он написал, что Турция атакует курдов, с которыми у нее уже двухвековой конфликт. По словам Трампа, Вашингтона есть три варианта: «очень жестко» ударить по экономике Турции санкциями, послать туда тысячи солдат и выиграть военным путем, или же выступить посредником сделки между Турцией и курдами.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии в среду. Отмечается, что ее целью является борьба против «Рабочей партии Курдистана» и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Турецкая авиация в начале операции нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке.

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Автор: Олег Королев
#турция #курды #трамп

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