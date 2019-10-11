Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что США станут посредником в достижении договоренностей между Турцией и сирийскими курдами.

На своей странице в Twitter он написал, что Турция атакует курдов, с которыми у нее уже двухвековой конфликт. По словам Трампа, Вашингтона есть три варианта: «очень жестко» ударить по экономике Турции санкциями, послать туда тысячи солдат и выиграть военным путем, или же выступить посредником сделки между Турцией и курдами.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии в среду. Отмечается, что ее целью является борьба против «Рабочей партии Курдистана» и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ). Турецкая авиация в начале операции нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке.