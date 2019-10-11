Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Российский президент Владимир Путин прибыл в столицу Туркмении, где будет участвовать в заседании совета глав государств СНГ.

Помощник главы государства по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что до начала саммита пройдут переговоры с главой Туркмении. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региона.

Ушаков отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Туркменией расширяется.

Членами российской делегации также являются министер экономичесокго развития РФ Максим Орешкин, глава МИД РФ Сергей Лавров, а также российский вице-премьер Константин Чуйченко.

Также Ушаков сообщил, что повесткой саммита является вопрос о проведении очередного заседания 16 октября в Ташкенте, а также выборы будущего председателя СНГ.