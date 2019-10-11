Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

 Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области
Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

 Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией
Госдеп прокомментировали планы Турции по операции в Сирии

Госдеп прокомментировали планы Турции по операции в Сирии

 Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии

Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии
Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

 Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области
Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

Путин прибыл на саммит СНГ в Ашхабаде

 Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией
Госдеп прокомментировали планы Турции по операции в Сирии

Госдеп прокомментировали планы Турции по операции в Сирии

 Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии

Трамп предложил посредничество США между Турцией и курдами в Сирии
0:28   11 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что считает странным отсутствие прямого авиасообщения с Россией.

Во время пресс-конференции он заявил, что «очень странно» то, что поезда прямые ходят, однако самолеты не летают. Зеленский отметил, что из-за этого банкротятся украинские авиакомпании.

Также он отметил, что Украине данная ситуация выгоды не приносит.

Начиная с октября 2015 года, Киев по своей инициативе полностью приостановил авиасообщение между Россией и Украиной.

В минувшем году по российской железной дороге и обратно было переведено 772,9 тысячи пассажиров, что на 20 процентов меньше, чем в 2017. Вместе с этим, в предыдущем году между Россией и Украиной был отмечен значительный рост рейсов на автобусе. Поездка на нем стоила почти в два раза дешевле.

Во время президента Петра Порошенко, на Украине рассматривался вопрос о полном прекращении железнодорожного сообщения с Россией, несмотря на то, что маршруты с РФ в минувшем году принесли наибольшую прибыль.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...