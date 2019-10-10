Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле

Следственный судья при Верховном суде ФРГ оштрафовал стрелка из города Галле. Об этом сообщают местные СМИ.

Подозреваемым является 28-летний мужчина по имени Штефан Б. Прокуратура обвиняет его в том, что он совершил два убийства и покушался на жизнь девяти человек.

В среду, 9 октября, мужчина стал стрелять около синагоги в немецком городе Галле, а затем переместился к закусочной, куда бросал взрывчатку и стрелял по витринам. Преступник вел прямую трансляцию происходящего в соцсети. Когда его задержали, при нем было не только оружие, но и четыре килограмма взрывчатки.