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 Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле

Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле
Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

 Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области
Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

Зеленский назвал «странным» отсутствие авиасообщения между Украиной и Россией

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 Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле

Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле
22:55   10 Октября 2019
Весь мир

Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле

Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле

Следственный судья при Верховном суде ФРГ оштрафовал стрелка из города Галле. Об этом сообщают местные СМИ.

Подозреваемым является 28-летний мужчина по имени Штефан Б. Прокуратура обвиняет его в том, что он совершил два  убийства и покушался на жизнь девяти человек.

В среду, 9 октября, мужчина стал стрелять около синагоги в немецком городе Галле, а затем переместился к закусочной, куда бросал взрывчатку и стрелял по витринам. Преступник вел прямую трансляцию происходящего в соцсети. Когда его задержали, при нем было не только оружие, но и четыре килограмма взрывчатки.

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Автор: Ольга Воскресенская
#германия #чп #весь мир #стрелок

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