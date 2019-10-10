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23:00   10 Октября 2019
Весь мир

Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в четверг, что Анкара предупредила российскую сторону о скором проведении военной операции на северо-востоке Сирии за один день до ее начала.

Об этом глава военного ведомство рассказал в эфире телеканала CNN Turk.

«Мы поговорили по телефону с (главой МИД РФ Сергеем) Лавровым за день до начала операции. Мы их предупредили обо всем. У нас нет контактов с (сирийским) режимом. Но на поле есть общение на уровне военных, разведки… РФ выступает как гарант (сирийского урегулирования), Иран тоже», - сообщил министр.

При этом он напомнил о неизменности позиции Анкары, заключающейся в невозможности политического диалога с сирийским лидером Башаром Асадом.

Напомним, о начале турецкой военной операции «Источник мира» в приграничных сирийских районах президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 9 октября, отметив, что целью операции является ликвидация «террористической угрозы».

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Автор: Александр Люблинский
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