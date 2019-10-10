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22:41   10 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на пресс-марафоне.

По его словам, в том, что украинцы едут на заработки в Россию, виноваты власти, так как не могут предоставить людямм работу и зарплату в своей стране.

«Можем ли мы запрещать людям туда ехать? Наверное, нет», — говорит украинский президент.

С начала года минимальная зарплата в стране составляет 112 долларов, но ряд парламентариев уверен, что даже если поднять зарплаты на 12 процентов, жители страны не заметят этого на фоне роста тарифов, увеличения цен на продукты и налогов.

Ранее украинские депутаты сообщали, что за последние пять лет на Украине в 2,2 раза снизился прожиточный минимум и размер минимальной пенсии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика #зеленский

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