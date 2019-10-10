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22:40   10 Октября 2019
Россия

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажирский самолет, выполнявший в четверг вечером рейс из Москвы в Бургас, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за травматического пистолета, который пронес на борт один из пассажиров.

Об этом, ссылаясь на заявление представителя Управления на транспорте МВД РФ по СК ФО, сообщает РИА Новости.

«Один из пассажиров самолета, выполнявшего рейс Москва — Бургас, забыл сдать перед посадкой травматический пистолет, о чём сообщил стюардессе, а она бортпроводнику, - рассказал сотрудник ведомства, добавив: - после этого было принято решение о посадке самолета в аэропорту Ростова-на-Дону».

Забывчивого пассажира, как отмечается, после посадки доставили в дежурную часть, где он предъявил лицензию на оружие. Однако, полицейские все же составили в отношении него административный протокол за нарушение требований безопасности.

Как сообщила журналистам директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова, в связи с произошедшим в настоящее время в аэропорту проводится внутренняя проверка.

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Автор: Александр Люблинский
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