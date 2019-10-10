Турция не изменит свою политику после угроз Трампа

Турция не изменит свою политику после угроз президента США Дональда Трампа. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, если бы страна боялась США, то не начинала бы военную операцию в Сирии против курдов и террористов.

По словам министра иностранных дел Турции, Трамп пытается что-то делать, но на него оказывают влияние, поэтому его сообщения в Twitter иногда диаметрально противоположные. Как заявил Мевлют Чавушоглу, иногда он не знает, как комментировать заявления Трампа.

Дипломат также отметил, что Турция вынуждена проводить военную операцию «Источник мира», так как США продолжают вести поставки оружия сирийским курдам. Глава МИД Турции напомнил, что США сначала обещали вывести своих военных из Сирии, но не делают этого, а по-прежнему снабжают курдов оружием.

«Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец», — резюмировал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции «сильно ударить» из-за проводимой в Сирии военной операции