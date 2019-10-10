Швеция предложила ЕС ввести эмбарго на поставки Турции оружия

Евросоюзу следует ввести эмбарго на продажу оружия Анкаре. С таким предложением в четверг выступила шведский министр иностранных дел Анн Линде.

«Завтра я намерена обратиться к парламенту за поддержкой, чтобы работать над тем, чтобы ЕС ввёл санкции в отношении Турции в форме эмбарго на поставки оружия», - приводит слова министра Sverijes Radio.

Напомним: о начале военной операции Турции на северо-востоке Сирии «Источник мира» накануне заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, цель операции – устранить «террористическую угрозу по отношению к Турции».