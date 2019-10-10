Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

 Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области
Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

 Зеленский считает себя хорошим президентом

Зеленский считает себя хорошим президентом
Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

 Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле

Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле
Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

 Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области
Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

 Зеленский считает себя хорошим президентом

Зеленский считает себя хорошим президентом
Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

 Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле

Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле
21:45   10 Октября 2019
Весь мир

Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель

Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель

Кубинский парламент в четверг в ходе внеочередного заседания в Гаване избрал президента страны, которым стал Мигель Диас-Канель.

Об этом говорится в сообщении Национальной ассамблеи Кубы на ее странице в сети микроблогов в Twitter.

«Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики - Мигель Диас-Канель, вице-президент республики - Сальвадор Вальдес», - говорится в опубликованном сообщении.

Там же отмечается, что на пост главы государства претендовали 17 кандидатов, но наблюдатели заранее предсказывали победу Диаса-Канеля.

Ранее Диас-Канель занимал пост руководителя Национальной ассамблеи и государственного совета Кубы. На этом посту его сменил бывший спикер парламента страны Эстебан Ласо Эрнандес.

Должность президента Кубы была введена по итогам прошедшего в феврале текущего года конституционного референдума.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#голосование #политика #президент #весь мир #куба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...