Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель

Кубинский парламент в четверг в ходе внеочередного заседания в Гаване избрал президента страны, которым стал Мигель Диас-Канель.

Об этом говорится в сообщении Национальной ассамблеи Кубы на ее странице в сети микроблогов в Twitter.

«Президент Национального электорального совета Алина Бальсейро сообщает результат голосования. Президент республики - Мигель Диас-Канель, вице-президент республики - Сальвадор Вальдес», - говорится в опубликованном сообщении.

Там же отмечается, что на пост главы государства претендовали 17 кандидатов, но наблюдатели заранее предсказывали победу Диаса-Канеля.

Ранее Диас-Канель занимал пост руководителя Национальной ассамблеи и государственного совета Кубы. На этом посту его сменил бывший спикер парламента страны Эстебан Ласо Эрнандес.

Должность президента Кубы была введена по итогам прошедшего в феврале текущего года конституционного референдума.