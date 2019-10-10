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21:49   10 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский оценил возможность победы Кличко на выборах мэра Киева

Зеленский оценил возможность победы Кличко на выборах мэра Киева

Президент Украины Владимир Зеленский оценил возможность победы Виталия Кличко на выборах мэра Киева. В ходе пресс-марафона Зеленский отметил, что у него высокие шансы на победу.

По мнению Зеленского, у Виталия Кличко есть возможность снова стать киевским градоначальником, но при этом необходимо провести «перезагрузку местной власти».

Местные выборы на Украине состоятся через год. Ряд парламентариев собирается провести досрочные выборы депутатов городского совета Киева и мэра украинской столицы. Сейчас мэром города является Виталий Кличко, он заявил, что если досрочные выборы все же будут, он будет бороться за пост градоначальника снова.

Ранее Владимир Зеленский рассказал украинским журналистам, что США предложили ему сняться в фильме. Он заявил, что хотел бы, чтобы его роль исполнил Том Круз.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #киев #политика #кличко #зеленский

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