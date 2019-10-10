Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

 Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области
Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

 Зеленский считает себя хорошим президентом

Зеленский считает себя хорошим президентом
Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

 Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле

Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле
Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

Пассажир в Шереметьеве пронес на борт самолета травматический пистолет

 Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области
Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

Зеленский обвинил власти Украины в том, что жители страны едут на заработки в РФ

 Зеленский считает себя хорошим президентом

Зеленский считает себя хорошим президентом
Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

Турция предупредила Россию о военный операции в Сирии за день до начала

 Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле

Суд Германии оштрафовал стрелка из Галле
21:24   10 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко пригласил Зеленского в Минск

Лукашенко пригласил Зеленского в Минск

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Минск. По его словам, президент Украины может сделать это в любое удобное ему время.

На минувшей неделе на Украине состоялся Форум регионов Белоруссии и Украины, где Лукашенко и Зеленский провели ряд встреч. По итогам форума белорусский лидер направил президенту Украины благодарственное письмо и пригласил совершить официальный визит в Минск.

Кроме того, Лукашенко отметил, что проведенные на высшем уровне переговоры в Житомире были необходимы для развития двусторонних отношений, передает пресс-служба белорусского президента.

По мнению президента Белоруссии, обе стороны успешно реализуют договоренности, к которым пришли в рамках форума.

«Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов», — резюмировал Александр Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил, что Минск и Киев не намерены дружить против третьих стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #белоруссия #лукашенко #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...