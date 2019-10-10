Лукашенко пригласил Зеленского в Минск

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу Владимира Зеленского в Минск. По его словам, президент Украины может сделать это в любое удобное ему время.

На минувшей неделе на Украине состоялся Форум регионов Белоруссии и Украины, где Лукашенко и Зеленский провели ряд встреч. По итогам форума белорусский лидер направил президенту Украины благодарственное письмо и пригласил совершить официальный визит в Минск.

Кроме того, Лукашенко отметил, что проведенные на высшем уровне переговоры в Житомире были необходимы для развития двусторонних отношений, передает пресс-служба белорусского президента.

По мнению президента Белоруссии, обе стороны успешно реализуют договоренности, к которым пришли в рамках форума.

«Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов», — резюмировал Александр Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил, что Минск и Киев не намерены дружить против третьих стран.