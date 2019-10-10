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21:02   10 Октября 2019
Россия

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Российский президент Владимир Путин похвалил главу региона Глеба Никитина за снижение госдолга Нижегородской области. По словам главы государства, снижение госдолга — хороший показатель качества работы на посту губернатора.

Как заявил Глеб Никитин, с 2017 до 2018 года регион погасил почти один миллиард рублей госдолга. Он отметил, что его уровень все же остается довольно высоким — 75 миллиардов рублей, но все же удалось его снизить до 53,3 процента с 63 процентов, которые были ранее.

«Это хороший показатель качества работы. Не вернулись к прежнему показателю по долгам, а наоборот, продолжили снижение», — похвалил Глеба Никитина Владимир Путин.

Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Кроме того, губернатор Нижегородской области рассказал президенту, что в регионе выросли зарплаты на 0,7 процента.

Ранее на встрече с Никитиным Владимир Путин заявил, что российским регионам нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы в стране сильно вырастет количество школьников.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #нижегородская область #глеб никитин

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