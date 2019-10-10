Путин похвалил Никитина за снижение госдолга Нижегородской области

Российский президент Владимир Путин похвалил главу региона Глеба Никитина за снижение госдолга Нижегородской области. По словам главы государства, снижение госдолга — хороший показатель качества работы на посту губернатора.

Как заявил Глеб Никитин, с 2017 до 2018 года регион погасил почти один миллиард рублей госдолга. Он отметил, что его уровень все же остается довольно высоким — 75 миллиардов рублей, но все же удалось его снизить до 53,3 процента с 63 процентов, которые были ранее.

«Это хороший показатель качества работы. Не вернулись к прежнему показателю по долгам, а наоборот, продолжили снижение», — похвалил Глеба Никитина Владимир Путин.

Кроме того, губернатор Нижегородской области рассказал президенту, что в регионе выросли зарплаты на 0,7 процента.

Ранее на встрече с Никитиным Владимир Путин заявил, что российским регионам нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы в стране сильно вырастет количество школьников.