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20:38   10 Октября 2019
Россия

Путин попросил регионы РФ приготовиться к серьезному увеличению числа школьников

Путин попросил регионы РФ приготовиться к серьезному увеличению числа школьников

Российский лидер Владимир Путин попросил регионы РФ приготовиться к серьезному увеличению числа школьников. об этом он заявил ходе рабочей встречи с губернатором Нижегородский области Глебом Никитиным.

По словам Путина, в ближайшие несколько лет число российских школьников серьезно увеличится. Для этого нужно строить больше школ, в противном случае не получится решить проблему вторых и третьих смен. Глава государства попросил российских губернаторов обратить на это внимание.

Путин попросил регионы РФ приготовиться к серьезному увеличению числа школьников

Российский президент заявил, что если не начинать думать над этим вопросом сейчас, то в скором времени в школах будет не две-три смены, а больше.

«Я хочу, чтобы и вы обратили на это внимание, и коллеги в регионах», — заявил российский лидер Владимир Путин Глебу Никитину.

Кроме того, президент подчеркнул, что нужно не только проводить капремонт существующих школ, но и озаботиться строительством новых зданий.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #образование #школы

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