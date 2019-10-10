Российский лидер Владимир Путин попросил регионы РФ приготовиться к серьезному увеличению числа школьников. об этом он заявил ходе рабочей встречи с губернатором Нижегородский области Глебом Никитиным.

По словам Путина, в ближайшие несколько лет число российских школьников серьезно увеличится. Для этого нужно строить больше школ, в противном случае не получится решить проблему вторых и третьих смен. Глава государства попросил российских губернаторов обратить на это внимание.

Российский президент заявил, что если не начинать думать над этим вопросом сейчас, то в скором времени в школах будет не две-три смены, а больше.

«Я хочу, чтобы и вы обратили на это внимание, и коллеги в регионах», — заявил российский лидер Владимир Путин Глебу Никитину.

Кроме того, президент подчеркнул, что нужно не только проводить капремонт существующих школ, но и озаботиться строительством новых зданий.