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20:39   10 Октября 2019
Россия

Путин пообещал Виннер решить вопрос со специальностью «Тренер-преподаватель»

Путин пообещал Виннер решить вопрос со специальностью «Тренер-преподаватель»

Президент РФ Владимир Путин пообещал главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Виннер-Усмановой добиться исполнения своего поручения ввести в вузах обучение по специальности «Тренер-преподаватель». Об этом заявил российский глава во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Тренер отметила, что вопрос с утверждением федерального государственного образовательного стандарта с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель» не решен, хотя ранее и поручался президентом к исполнению.

«Исходя из этого, нет порядка в регламентирующих документах, которые регулируют педагогический стаж, доплаты тренерам, отпуска, так же как педагогам», — заявила Виннер-Усманова.

«Будем добиваться, чтобы это было исполнено в конце концов», — ответил Путин деятелю спорта.

Напомним, сегодня во время общения с боксерами на международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» Путин рассказал, как ему сломали нос на боксе — это был первый вид спорта, которым он начал заниматься, но прекратил после травмы.

Путин пообещал Виннер решить вопрос со специальностью «Тренер-преподаватель»

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Автор: Тимофей Булочкин
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