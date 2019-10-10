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20:28   10 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко раскритиковал пресс-марафон Зеленского

Порошенко раскритиковал пресс-марафон Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал пресс-марафон нынешнего главы государства Владимира Зеленского. По мнению политика, Зеленский слишком много времени уделял своим предшественникам, а о будущем говорил мало.

По словам Порошенко, в течение всего времени очень много раз повторялась одна и та же фамилия, но ее не назвал. Кроме того, бывший глава Украины заявил, что на пресс-марафоне Зеленский мало говорил о пути Киева в Евросоюз и НАТО, хотя стране необходимо защищать свой суверенитет и землю.

Порошенко раскритиковал пресс-марафон Зеленского

Также Петр Порошенко заявил, что пять лет работал над вопросом мировой солидарности для поддержки Украины, а сейчас Зеленский своими решениями все разрушает.

В ходе пресс-марафона, который прошел в Киеве 10 октября, Владимир Зеленский заявил, что Порошенко хочет стать лидером нового «майдана» в стране. Также он подчеркнул, что бывший президент ответит за все свои поступки на этой должности, но при этом отметил, что не будет оказывать никакого влияния на расследование дел в отношении Порошенко.

Ранее офис президента Украины рассказал, почему на пресс-марафон не аккредитовали журналистов из России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#порошенко #украина #политика #зеленский

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