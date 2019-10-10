Навальный «прыгает» на всех, кто говорит о его деньгах — Серуканов

Экс-юрист возглавляемого Алексеем Навальным «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Виталий Серуканов рассказал, что больной темой для блогера являются деньги и источники их получения. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

Серуканов долгое время работал вместе с Навальным и отмечает, что тема финансов является главным табу в ФБК — когда кто-то из сотрудников начинает говорить о деньгах или о том, откуда они появляются, этот человек моментально попадает в «черный список» либо подвергает себя вероятному резкому увольнению.

«Откуда биткоины? Этот вопрос по-прежнему остается открытым. Алексей Навальный умеет очень умело обыгрывать своими паттернами эту ситуацию, рассуждая из разряда: «Посмотрите, как смешно, я их, наверное, из Америки взял. Мне их прислали сказочные гномики». Или: «Нет, мне присылают это обычные люди». Но нет, мы же понимаем, что такие суммы обычные люди не присылают», — заявил Серуканов.

Напомним, 9 октября российский Минюст внес «Фонд борьбы с коррупцией» в список иностранных агентов и заявил о зарубежном финансировании организации из американских и испанских источников.