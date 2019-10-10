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Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

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19:43   10 Октября 2019
Россия

Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

Минтранс не исключил появления теплых дорог в России. Как заявил директор департамента госполитики в области дорожного хозяйства российского ведомства Григорий Волков, в стране возможно появление дорог с автоматическим подогревом.

Как заявил Григорий Волков, сейчас в России предлагается много новых интересных разработок, даже таких прогрессивных. При этом в России можно не только строить теплые дороги, но и делать их с автоматической их посыпкой. Такие технологии, по мнению представителя Минтранса, могут использоваться на Камчатке.

Волков сравнил климат на Камчатке со Скандинавией, где пользуются подобными методами. По его словам, автоматический подогрев дорог благотворно скажется на автомобильном трафике, из-за чего не будут создаваться пробки и заторы на дорогах.

Ранее специалисты РосдорНИИ предложили делать теплый асфальтобетон, который мог бы самостоятельно растапливать снег и обледенения, а также противостоять появлению снежных сугробов. Блогер Илья Варламов заявил, что вряд ли в России получится создать теплые дороги, он назвал это нецелесообразным и экономически невыгодным.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дороги #минтранс #общество

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