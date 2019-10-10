Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

 Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов

Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов
Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть Том Круз

Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть Том Круз

 Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского

Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского
Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

 Самый молодой депутат Госдумы сравнил Нобелевскую премию мира Тунберг с премией Обаме

Самый молодой депутат Госдумы сравнил Нобелевскую премию мира Тунберг с премией Обаме
Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

 Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов

Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов
Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть Том Круз

Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть Том Круз

 Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского

Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского
Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

 Самый молодой депутат Госдумы сравнил Нобелевскую премию мира Тунберг с премией Обаме

Самый молодой депутат Госдумы сравнил Нобелевскую премию мира Тунберг с премией Обаме
19:35   10 Октября 2019
Россия

Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов

Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов

Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Виталий Серуканов считает, что блогер начал открыто критиковать телеканал RT для хайпа и получения очередного денежного гранта от американских спонсоров. Об этом пишет ресурс «ПолитЭксперт».

Ранее телеканал RT выпустил фильм об отношении Навального к главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян и самому российскому медиа. Серуканов считает, что Навальный опасается заграничного вещания RT — за рубежом к материалам телеканала относятся внимательно и с опаской. Так глава Агентства США по глобальным медиа Джон Лансинг ранее заявлял, что RT работает гораздо тоньше и с большим вниманием к нюансам, чем ряд западных СМИ.

«Такой хайпажер, как Навальный, никогда не возьмется за субъект, который не является мегапопулярным. Это аксиома жизни и вообще политической деятельности Навального. Если он прыгает на RT, значит это определенно тренд, который надо реализовать, причем выгодно для себя», — заявил Серуканов, ранее тесно общавшийся с Навальным.

Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов

Серуканов считает, что Навальный не только пытается создать имидж российского «борца с режимом», но и заработать — ему надо получить гранд и дополнительное финансирование.

Напомним, ранее сообщалось о публикации журналистами доказательств финансирования из-за рубежа ФБК, признанного ранее иностранным агентом по решению Министерства юстиции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #навальный #новости #общество #фбк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...