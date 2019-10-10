Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов

Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Виталий Серуканов считает, что блогер начал открыто критиковать телеканал RT для хайпа и получения очередного денежного гранта от американских спонсоров. Об этом пишет ресурс «ПолитЭксперт».

Ранее телеканал RT выпустил фильм об отношении Навального к главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян и самому российскому медиа. Серуканов считает, что Навальный опасается заграничного вещания RT — за рубежом к материалам телеканала относятся внимательно и с опаской. Так глава Агентства США по глобальным медиа Джон Лансинг ранее заявлял, что RT работает гораздо тоньше и с большим вниманием к нюансам, чем ряд западных СМИ.

«Такой хайпажер, как Навальный, никогда не возьмется за субъект, который не является мегапопулярным. Это аксиома жизни и вообще политической деятельности Навального. Если он прыгает на RT, значит это определенно тренд, который надо реализовать, причем выгодно для себя», — заявил Серуканов, ранее тесно общавшийся с Навальным.

Серуканов считает, что Навальный не только пытается создать имидж российского «борца с режимом», но и заработать — ему надо получить гранд и дополнительное финансирование.

Напомним, ранее сообщалось о публикации журналистами доказательств финансирования из-за рубежа ФБК, признанного ранее иностранным агентом по решению Министерства юстиции.