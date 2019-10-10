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19:30   10 Октября 2019
Россия

Навальный травит журналистов за расследования о его биткоинах — Серуканов

Навальный травит журналистов за расследования о его биткоинах — Серуканов

Экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального Виталий Серуканов рассказал, почему представители  ФБК так разозлились из-за расследования телеканала RT о мошенничестве блогера с биткоин-кошельками.

Блогер Алексей Навальный ополчился на телеканал RT и стал травить главного редактора Маргариту Симоньян за расследования о биткоинах ФБК. В соцсетях блогер закатил истерику и оскорблял журналистов канала, называя их «олухами», «чучундриками», «свинобомжами».

По словам Серуканова, для Навального финансовый вопрос является болезненной темой, особенно что касается западных спонсоров и получения денег от них мошенническими методами. Экс-юрист ФБК говорит, что в «Фонде борьбы с коррупцией» сразу вносят в черный список тех, кто начинает говорить о деньгах и о том, откуда и как они берутся. Причем сами сотрудники «фонда» не раз между собой поднимали тему биткоинов, но Навальный всегда умело уходит от вопросов и не раскрывает источники финансирования даже приближенным.

Навальный травит журналистов за расследования о его биткоинах — Серуканов

Серуканов говорит, что все вокруг прекрасно понимают, что обычные люди не могут присылать блогеру Навальному биткоины, но он продолжает глупо отшучиваться и не отвечать на вопросы ничего конкретного.

Ранее Минюст РФ включил «Фонд борьбы с коррупцией» в список иностранных агентов. До этого журналистам Федерального агентства новостей стало известно, что сотрудник американского посольства Стивен Секстон приходил в ФБК и проводил тренинги и лекции о том, как сопротивляться полиции на незаконных митингах.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #навальный #фбк

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