Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на конференции Глобального фонда во Франции пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией.

La #RCA vient de promettre 600 millions de CFA ($1 million) au Fonds mondial! Le Président @touaderafaustin va annoncer pour la première fois dans l'histoire de notre pays cette contribution au Fonds mondial de lutte contre le #Sida, le #Paludisme et de la #Tuberculose. pic.twitter.com/Agrn6BNBYx — Lengo Songo (@LengoSongo) 10 октября 2019 г.

Напомним, 6 октября российский самолет с оружием прибыл в Центральноафриканскую Республику: поставки стрелкового оружия в ЦАР происходят с разрешения Совбеза ООН.

В тот же день появилась информация о том, что сотрудники ЦРУ явились в ЦАР для «соблюдения политического баланса». Резидентура ЦРУ расположена в городе Банги в одноименном отеле на верхнем этаже: сотрудники американской спецслужбы «ездят по городу на машинах и пеленгуют эфир», сообщал советник по нацбезопасности президента ЦАР Валерий Захаров. В свою очередь, российские инструкторы и военные специалисты, выступавшие посредниками в ходе мирных переговоров властей ЦАР с повстанцами, разместились в резиденции бывшего императора Бокассы.