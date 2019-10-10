Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

 Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов

Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов
Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть Том Круз

Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть Том Круз

 Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского

Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского
Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

 Самый молодой депутат Госдумы сравнил Нобелевскую премию мира Тунберг с премией Обаме

Самый молодой депутат Госдумы сравнил Нобелевскую премию мира Тунберг с премией Обаме
Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

Минтранс не исключил появления теплых дорог в России

 Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов

Навальный травит патриотические СМИ, красуясь перед западными русофобами — Серуканов
Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть Том Круз

Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть Том Круз

 Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского

Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского
Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

 Самый молодой депутат Госдумы сравнил Нобелевскую премию мира Тунберг с премией Обаме

Самый молодой депутат Госдумы сравнил Нобелевскую премию мира Тунберг с премией Обаме
18:54   10 Октября 2019
Весь мир

Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера на конференции Глобального фонда во Франции пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Напомним, 6 октября российский самолет с оружием прибыл в Центральноафриканскую Республику: поставки стрелкового оружия в ЦАР происходят с разрешения Совбеза ООН.

В тот же день появилась информация о том, что сотрудники ЦРУ явились в ЦАР для «соблюдения политического баланса». Резидентура ЦРУ расположена в городе Банги в одноименном отеле на верхнем этаже: сотрудники американской спецслужбы «ездят по городу на машинах и пеленгуют эфир», сообщал советник по нацбезопасности президента ЦАР Валерий Захаров. В свою очередь, российские инструкторы и военные специалисты, выступавшие посредниками в ходе мирных переговоров властей ЦАР с повстанцами, разместились в резиденции бывшего императора Бокассы.

Президент ЦАР пообещал выделить миллион долларов на борьбу со СПИДом

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#политика #африка #новости #общество #весь мир #цар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...