Рост страховых пенсий спрогнозировали в ПФР к 2022 году. Как сообщил глава ведомства Антон Дроздов, страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров может в 2020 году составить 16,4 тысячи рублей.

Через год сумма может достигнуть 17,4 тысячи рублей, а в 2022 году она, предположительно, составит 18,3 тысячи.

Ранее глава ПФР России отмечал, что россияне будут получать от ведомства данные о перспективах будущей пенсии, когда достигнут 45-летнего возраста.

На текущей неделе в Госдуме заявили, что планируют понизить возраст для получения негосударственной пенсии.