Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть Том Круз

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главную роль в фильме про него мог бы сыграть американский актер Том Круз. По словам украинского лидера, США выступили с предложением снять про него кино.

Как рассказал Зеленский на пресс-марафоне в Киеве, к нему обращались из Соединенных Штатов, потому что он в политике «другой человек». Также президент Украины отметил, что ему «немного стыдно», так как он пока еще жив и молод, а о нем уже хотят снимать фильм.

По словам украинского лидера, он мечтает сделать для Украины много хорошего, чтобы его дети гордились им, а в будущем им говорили, что их отец был «классный мужчина».

Ранее Владимир Зеленский отказал российским СМИ в присутствии на пресс-марафоне.