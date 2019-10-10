Более ста ссылок поступило в РКН с жалобой на неуважение к госсимволам РФ

Российская Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора удалить более 100 ссылок с оскорблением государственных символов РФ с момента вступления закона в силу.

Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора. Как утверждают в ведомстве, им поступило от Генпркоуратуры более сотни интернет-ссылок с момента начала действия закона, запрещающего публичное выражение явного неуважения к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в России.

«В Роскомнадзор продолжают поступать требования Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к информации, которая в неприличной форме выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации. С момента действия закона в Федеральную службу поступило более 100 интернет-ссылок в составе таких требований Генеральной прокуратуры», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в большинстве случаев администрации сайтов удаляют неприемлемый контент до начала процедуры блокировки ресурса регулятором, а заблокировано было лишь шесть ссылок.

Напомним, 8 октября РКН и администрация киберпространства Китая заявили о планах заключить договор о сотрудничестве 20 октября. Такая мера принимается главным образом с целью противодействия распространению запрещенной информации.