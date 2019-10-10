МИД РФ назвал важнейшие точки взаимодействия России и Китая. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, главными точками являются укрепление молодежных контактов, а также вывод отношений между странами на новый уровень.

Захарова отметила, что необходимо делать упор именно на эти точки взаимодействия. По ее мнению, нужно в полной мере использовать экономические и торговые связи России и КНР и связи между представителями частного бизнеса.

«Наш политический диалог давно развивается беспрецедентными темпами, а вот экономика требует дополнительного стимулирования», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Также она отметила, что молодежь России и Китая должна знать друг о друге больше, чтобы быть заинтересованными в развитии проектов и ведении диалога между странами. По словам Захаровой, между Москвой и Пекином есть доверие на политическом уровне, теперь такой же уровень нужно достигнуть между жителями стран.