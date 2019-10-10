Путин рассказал, как из-за сломанного носа прекратил заниматься боксом 

Российский президент Владимир Путин во время общения с боксерами на международном спортивном форуме рассказал, что бокс был его первым видом спорта, но он прекратил занятия после сломанного носа и даже не ходил к врачу.

На полях форума «Россия — спортивная держава» Путин встретился с российскими боксерами: спортсмены подарили президенту бриллиантовую перчатку и пригласили провести совместную тренировку.

«Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось», — цитирует Путина в Twitter Кремлевский пул РИА Новостей.

Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку, которая заставила его вспомнить о сломаном носе: «Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось» pic.twitter.com/X8FaVSSpi9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 10 октября 2019 г.

Напомним, 12 сентября Путин встретился с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым после его победы в поединке с американским бойцом Дастином Порье. 20 сентября президент поздравил российских гимнасток Арину Аверину, Дину Аверину и Екатерину Селезневу с получением золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку в командном турнире.