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 Макрон решительно осудил турецкую военную операцию в Сирии

Макрон решительно осудил турецкую военную операцию в Сирии
17:39   10 Октября 2019
Весь мир

Макрон решительно осудил турецкую военную операцию в Сирии

Макрон решительно осудил турецкую военную операцию в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил военную операцию Турции в Сирии. По его словам, он призывает власти страны как можно быстрее прекратить действия.

«Я решительно осуждаю односторонние турецкие военные действия в САР», — заявил французский лидер на пресс-конференции в Елисейском дворце.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «сильно ударит» по Турции, если Анкара не прекратит военные действия на севере Сирии.

Турция начала военные действия против курдов и террористов на севере САР. Действия Анкары осудили в Евросоюзе. В ответ на это президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что откроет границы для беженцев из Сирии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#франция #сирия #политика #весь мир #макрон

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