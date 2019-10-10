Макрон решительно осудил турецкую военную операцию в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил военную операцию Турции в Сирии. По его словам, он призывает власти страны как можно быстрее прекратить действия.

«Я решительно осуждаю односторонние турецкие военные действия в САР», — заявил французский лидер на пресс-конференции в Елисейском дворце.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «сильно ударит» по Турции, если Анкара не прекратит военные действия на севере Сирии.

Турция начала военные действия против курдов и террористов на севере САР. Действия Анкары осудили в Евросоюзе. В ответ на это президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что откроет границы для беженцев из Сирии.