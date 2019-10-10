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Макрон решительно осудил турецкую военную операцию в Сирии
17:17   10 Октября 2019
Весь мир

Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за военной операции в Сирии

Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за военной операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за военной операции в Сирии, если Анкара не будет «играть по правилам». Об этом американский политик заявил в Twitter.

По его словам, «сильные удары» будут касаться финансовой стороны и санкций.

«Я внимательно смотрю», — пишет президент США.

Накануне турецкая армия объявила о начале операции на севере САР, она направлена против курдов и оставшихся на этой территории террористов. В Евросоюзе призвали Турцию остановить военную операцию.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал «зеленый свет» на проведение действий со стороны Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #трамп #весь мир

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