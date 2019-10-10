Президент США Дональд Трамп пригрозил «сильно ударить» по Турции из-за военной операции в Сирии, если Анкара не будет «играть по правилам». Об этом американский политик заявил в Twitter.

По его словам, «сильные удары» будут касаться финансовой стороны и санкций.

«Я внимательно смотрю», — пишет президент США.

Накануне турецкая армия объявила о начале операции на севере САР, она направлена против курдов и оставшихся на этой территории террористов. В Евросоюзе призвали Турцию остановить военную операцию.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не давал «зеленый свет» на проведение действий со стороны Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу, что откроет границы для сирийских беженцев.