Путин встретится с президентом Чили Пиньерой 15 ноября в Сантьяго

Российский президент Владимир Путин встретится с чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой 15 ноября в городе Сантьяго. Об этом сообщил министр иностранных дел Чили Родриго Яньес.

По словам главы чилийского МИД, встреча начнется в полдень вторника, а позже планируется приветственный ужин.

«Президент Путин прибудет в Сантьяго 15 ноября, официальный визит начнется в полдень. Он проведет встречу с президентом Пиньерой, с министрами правительства Чили, а также будет проведен приветственный ужин», — заявил Яньес, цитируют РИА Новости.

Напомним, 18 июня сообщалось о намерении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) поставить семь российских самолетов-амфибий Бе-200 в Чили в 2020 году. Гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин отмечал, что вопрос финансирования сделки стоит остро — вероятно, в процессе примут участие российские банки. Бе-200 используется для борьбы с пожарами, оказания экстренной помощи в районах ЧС, поиска и спасения на воде, а также для санитарных и грузовых перевозок.

В апреле глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал РФ и Китай «псевдодрузьями» Латинской Америки и заявил, что две страны якобы «будут игнорировать правила и установят свои порядки» на территории Южной Америки, подчеркнув, что за южноамериканскими странами стоят США.