Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского

Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает заместитель главы офиса президента страны, ведомство сознательно сделало этот выбор.

В офисе украинского лидера заявили, что от общения с представителями СМИ из России отказываются сознательно, поэтому аккредитация журналистам не выдана.

Утром в четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с представителями СМИ. Каждой группе журналистов давалось около получаса на общение с украинским лидером. Журналистов из РФ на мероприятии не было.