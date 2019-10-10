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Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского

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17:00   10 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского

Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне Зеленского

Названа причина отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает заместитель главы офиса президента страны, ведомство сознательно сделало этот выбор.

В офисе украинского лидера заявили, что от общения с представителями СМИ из России отказываются сознательно, поэтому аккредитация журналистам не выдана.

Утром в четверг, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с представителями СМИ. Каждой группе журналистов давалось около получаса на общение с украинским лидером. Журналистов из РФ на мероприятии не было.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #зеленский

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