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17:02   10 Октября 2019
Россия

Путин приедет в ОАЭ 15 октября и обсудит ситуацию в Сирии и Ливии

Путин приедет в ОАЭ 15 октября и обсудит ситуацию в Сирии и Ливии

Российский президент Владимир Путин посетит 15 октября Объединенные Арабские Эмираты и обсудит с руководством страны ситуацию в Персидском заливе, САР, Ливии и Йемене.

Об этом заявил журналистам во время брифинга помощник президента Юрий Ушаков. Он уточнил, что Путин побеседует с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Состоится обмен мнениями по вопросам региональной проблематики с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, обстановку в регионе Персидского залива», — заявил Ушаков в ходе брифинга.

Также Ушаков сообщил, что перед визитом в ОАЭ Путин посетит Саудовскую Аравию 14 октября. На встрече с представителями Эр-Рияда российский лидер обсудит состояние и перспективы сотрудничества двух стран в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, а также в военно-технической и культурной областях.

Путин приедет в ОАЭ 15 октября и обсудит ситуацию в Сирии и Ливии

Напомним, 24 сентября был утвержден экипаж очередной экспедиции к МКС. На орбиту вместе с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир отправился первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и вернулся обратно на Землю 3 октября.

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Автор: Тимофей Булочкин
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