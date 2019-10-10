Перспективы сотрудничества в ВТС станут главной темой визита Путина в Саудовскую Аравию

Перспективы сотрудничества в ВТС станут одной из главных тем визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, с представителями Эр-Рияда российский лидер обсудит состояние и перспективы сотрудничества России и Саудовской Аравии в энергетике, сельском хозяйстве и промышленности, а также в военно-технической сфере и культуре.

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию анонсировал посол королевства в РФ Раид бин Халид. Российский лидер посетит королевство в понедельник, 14 октября. Комментируя приезд президента России в Саудовскую Аравию, в Эр-Рияде заявили, что его визит может поспособствовать импульсу для развития гуманитарных проектов.