Как губернаторы от оппозиции провели первый год

К годовщине избрания губернаторов от оппозиции в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае администрация президента подготовит серию экспертных докладов, в которых отразит их успехи и промахи. Об этом 10 октября сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленные источники.

Предвосхищая выводы аналитиков, «Политика Сегодня» решила вспомнить яркие моменты избранников, которым годом ранее благоволил народ и звезды, а также оценить успехи регионов по ключевым показателям, обратившись к официальной статистике.

Владимирский сигнал

Тревожный звоночек для руководившей с 2013 года Владимирской областью Светланы Орловой прозвучал еще накануне выборов. Авторитетный социологический фонд «Общественное мнение» прогнозировал второй тур в соперничестве с кандидатом от ЛДПР Владимиром Сипягиным. Прогноз оказался верным. Орлова отчаянно хваталась за соломинку, пытаясь выправить ситуацию, однако соотношение лайков и дизлайков под видеообращением к владимирцам с просьбой о поддержке, вероятно, оказалось мерилом ее заслуг.

Справедливости ради нельзя не вспомнить, пожалуй, одну и основных заслуг Орловой в роли владимирского кормчего. Начиная с 2015 года летом на Клязьме регулярно проходил молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Его гостями неоднократно становились высокопоставленные политики, которые охотно делились с молодежью секретами эффективного управления.

Так, в 2016 году премьер Дмитрий Медведев советовал недовольным зарплатами учителям идти за большим рублем в бизнес. Но теперь молодым талантам, вероятно, придется ехать за советами в другой регион. После победы Сипягина площадка для форума покинула регион.

После непродолжительного затишья на информационном фронте Сипягина неожиданно невзлюбил телеканал РЕН-ТВ. За каждым шагом нового губернатора следили пристально и умело фиксировали все моменты, когда тот оступался. Телевизионщики выпустили сюжеты о липовом дипломе Сипягина, раскопали его криминальный бизнес на песочном карьере и были первыми, кто заступился за детей войны, когда глава региона неосторожно обронил слово фашисты.

Были вопросы и к приезжим членам новой команды губернатора. Заместитель Марина Чекунова прославилась на всю страну советом сотрудникам полуразрушенной больницы в Струнино самостоятельно вымыть полы. Сипягин шумиху отнес к проискам супостатов.

В социально-экономическом положении региона после избрания Сипягина прорыва не произошло. В июне 2019 года минимальный набор продуктов во Владимирской области, при средней зарплате около 31 тысячи рублей, стоил 4 406 рублей, что на 272 рубля дороже, чем у соседей в Нижегородской области. Безработными, по данным Роструда, летом числились 27 тысяч жителей региона. По количеству неработающих Владимирская область не выделяется среди соседей по ЦФО.

Экономия по-хабаровски

Еще один член партии ЛДПР практически повторил сценарий Владимирской области в Хабаровском крае. Бывший депутат Госдумы Сергей Фургал возглавил регион 28 сентября 2018 года, где он победил во втором туре губернаторских выборов единоросса Вячеслава Шпорта.

Вступив в должность, Фургал взялся перекраивать скромный бюджет региона, чтобы остановить рост внешнего долга и отток населения. Режим экономии, который подразумевал в том числе и сокращение расходов на региональное правительство, очень не понравился депутатам законодательной думы от фракции «Единая Россия». Впрочем, Фургал призвал не поддаваться панике и пообещал рывок в здравоохранении и сельском хозяйстве. Серьезность намерений продемонстрировал личным примером, урезав себе зарплату.

С зарплатами представителей рабочих профессий в Хабаровском крае спустя год по-прежнему проблемы. Несмотря на попытки губернатора восстановить социальную справедливость, кочегары в Вяземском районе, работающие с угольной пылью, продолжают получать гроши. Жалуются главе региона на низкие зарплаты и работники медицинской сферы. Региональная пресса, отмечает, что чиновники на местах губернаторские указы исполнять не торопятся.

Экономические итоги края пока не впечатляют. Индекс промышленного производства за год сократился на 3,2%. Потенциальные инвесторы, вероятно, не в восторге от решений губернатора заморозить несколько проектов по строительству торговых центров, гостиниц и аквапарка. Минимальный набор продуктов обходится хабаровчанам в 5 500 тысяч рублей, однако средняя зарплата в регионе значительно выше, чем у коллеги Фургала во Владимирской области — более 48 тысяч.

Бедная Хакасия

Самый молодой российский губернатор — 31-летний глава Хакасии Валентин Коновалов пока не решился перейти от слов к делу и развесить коррупционеров на столбах.

После победы во втором туре над единороссом Виктором Зиминым коммунист поутих в борьбе за права мирового пролетариата. На федеральном уровне о Коновалове вспомнили, когда тот решил значительно премировать своих помощников, особо отметив заслуги своего заместителя Юлии Исмагиловой. «За успешное выполнение отдельных заданий» она получила премию в размере 300% от ежемесячного оклада.

Журналисты насчитали почти миллион рублей при том, что средняя зарплата в регионе чуть более 39 тысяч. Коновалов объяснял, что систему оплаты труда придумал не он. И даже не Ленин. По словам губернатора, история с премиями укладывалась в рамки информационной войны.

Не успели утихнуть страсти по премиям, как разразился новый скандал. Выяснилось, что товарищ Коновалов не отдал долг Родине. Впрочем, за уклонение от службы в армии губернатор так и не понес наказания от Фемиды. Возмездие пришло от народа. Коновалов имел неосторожность согласиться на групповое фото с девушками, которые в нужный момент распахнули верхнюю одежду и продемонстрировали футболки с надписями: «Военком ждет», «Не служил – не мужик», «Я тоже хочу премию 500%».

В остальном поговорка «мужик сказал — мужик сделал» не про красного губернатора. Обещавшего заставить олигархов платить налоги в республиканский бюджет Коновалова пока не видели на переговорах с владельцем Русал Олегом Дерипаской. Возможно, бизнесмен избегает встречи с губернатором, опасаясь быть повешенным на столбе. «Детям войны» остается ждать обещанных Коноваловым прибавок, поскольку федеральный центр не дает денег. Вероятно, информационной войной против Коновалова можно назвать и выводы экономиста Евгения Мамаева. Согласно расчетам эксперта, губернатор весной 2019 года снизил прожиточный минимум жителям республики.

Вопреки непрекращающейся черной полосе у хакассцев есть повод для воодушевления и надежды. После избрания Коновалова над зданием правительства реют не два полотнища, как ранее, а три. К российскому и республиканскому добавился флаг СССР, вероятно, символизируя путь «красного» губернатора, который тоже объявил войну капиталу. От основателя Союза народного избранника отличает, пожалуй, нелюбовь к публичности. Коновалов признавался, что не желает славы Геродота.